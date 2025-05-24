Bayramda demiryolu seferlerinde yoğunluk: 6 ek YHT seferi ve 140 vagon takviyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel tren hatlarında kapasite artışı yapılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 5, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde 6 ek sefer düzenleneceğini belirterek, bu ek seferlerle 2 bin 466 yolcunun daha YHT’nin konforlu hizmetinden faydalanacağını kaydetti.

Ayrıca, anahat ve bölgesel tren hatlarında toplam 140 vagon ilavesiyle 8 bin 400 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlanacağı bilgisini veren Uraloğlu, Doğu Ekspresi, İzmir Mavi, Pamukkale Ekspresi ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni gibi hatlarda takviyelerin yapılacağını açıkladı.

5-9 Haziran tarihleri arasında trenlerde günlük toplam 28 vagonun hizmet vereceğini ve bu sayede günlük ortalama bin 680 yolcunun daha rahat ve keyifli yolculuk yapacağını ifade etti.

Demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu ulaşım alternatifi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Demiryolunda bayram yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın bayramda sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları tamamladık” dedi.

Uraloğlu, artan bayram yolculuğu talebini karşılamak için tren seferlerinin ve kapasitenin artırılmasının, tatilin bereketinin ve sevinç ortamının doyasıya yaşanmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.