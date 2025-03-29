Bayramda emniyet ve jandarma otobüslerde yolcu gibi denetimde olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramda 636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelin yolcu gibi otobüslere binerek denetimlerde bulunacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, personelin, otobüs şoförünü gözlemleyeceği ve trafik kurullarına uyup uymadıklarını denetleyeceğini kaydetti.

"Denetimlerimizin tek amacı var"

Bakan Yerlikaya, denetimlerin amacının bayram tatiline giden vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşması olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“636’sı Polis, 84’ü Jandarma olmak üzere toplam 720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek.

Görevlendirilen personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek Denetimlerimizin tek amacı var.

Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Unutmayalım! Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."