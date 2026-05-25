Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda yağmur yağacak mı?
Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı. Vatandaşlar bayramı sabırsızlıkla beklerken hava durumu merak ediliyor. Özellikle büyükşehirde yaşayanlar "Bayramda hava nasıl olacak" sorusunu yöneltiyor. İşte Meteoroloji'nin geçtiği son veriler...
İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Çarşamba günü milyonlar kurban ibadetini yerine getirecek. Bayram öncesi hava durumu en çok araştırılan konulardan biri... Peki, Bayramda hava nasıl olacak?
27 Mayıs 2026 Çarşamba hava durumu
Marmara bölgesi
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Güney kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.
İstanbul - 26°C / 15°C
Bursa - 26°C / 14°C
Kocaeli (İzmit) - 25°C / 15°C
Ege bölgesi
İç Ege’de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken kıyı kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor.
İzmir - 31°C / 18°C
Manisa - 27°C / 17°C
Denizli - 27°C / 12°C
Akdeniz bölgesi
Sıcak hava sürüyor. İç kesimlerde ve Toroslar çevresinde yerel sağanak yağış ihtimali var.
Antalya - 32°C / 18°C
Adana - 31°C / 17°C
Mersin - 30°C / 17°C
İç Anadolu bölgesi
Parçalı bulutlu hava ile birlikte birçok noktada öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Ankara - 25°C / 13°C
Konya - 23°C / 11°C
Kayseri - 24°C / 10°C
Karadeniz bölgesi
Kıyı kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim. Doğu Karadeniz’de yer yer yağış geçişleri görülebilir.
Samsun - 22°C / 14°C
Trabzon - 23°C / 8°C
Ordu - 21°C / 14°C
Doğu Anadolu bölgesi
Bölge genelinde parçalı bulutlu ve serin hava etkili. Bazı kuzey kesimlerde kısa süreli sağanak görülebilir.
Erzurum - 19°C / 3°C
Malatya - 25°C / 9°C
Van - 19°C / 7°C
Güneydoğu Anadolu bölgesi
Az bulutlu ve sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Gaziantep - 30°C / 17°C
Diyarbakır - 29°C / 14°C
Şanlıurfa - 30°C / 17°C