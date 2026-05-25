Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda yağmur yağacak mı?

İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Çarşamba günü milyonlar kurban ibadetini yerine getirecek. Bayram öncesi hava durumu en çok araştırılan konulardan biri... Peki, Bayramda hava nasıl olacak?

27 Mayıs 2026 Çarşamba hava durumu

Marmara bölgesi

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Güney kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.

İstanbul - 26°C / 15°C

Bursa - 26°C / 14°C

Kocaeli (İzmit) - 25°C / 15°C

Ege bölgesi

İç Ege’de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken kıyı kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

İzmir - 31°C / 18°C

Manisa - 27°C / 17°C

Denizli - 27°C / 12°C

Akdeniz bölgesi

Sıcak hava sürüyor. İç kesimlerde ve Toroslar çevresinde yerel sağanak yağış ihtimali var.

Antalya - 32°C / 18°C

Adana - 31°C / 17°C

Mersin - 30°C / 17°C

İç Anadolu bölgesi

Parçalı bulutlu hava ile birlikte birçok noktada öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ankara - 25°C / 13°C

Konya - 23°C / 11°C

Kayseri - 24°C / 10°C

Karadeniz bölgesi

Kıyı kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim. Doğu Karadeniz’de yer yer yağış geçişleri görülebilir.

Samsun - 22°C / 14°C

Trabzon - 23°C / 8°C

Ordu - 21°C / 14°C

Doğu Anadolu bölgesi

Bölge genelinde parçalı bulutlu ve serin hava etkili. Bazı kuzey kesimlerde kısa süreli sağanak görülebilir.

Erzurum - 19°C / 3°C

Malatya - 25°C / 9°C

Van - 19°C / 7°C

Güneydoğu Anadolu bölgesi

Az bulutlu ve sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Gaziantep - 30°C / 17°C

Diyarbakır - 29°C / 14°C

Şanlıurfa - 30°C / 17°C