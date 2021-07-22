Bayramda ilave YHT seferleri yapılacak

Bayram nedeniyle artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında ilave YHT seferleri konuldu.

Seferler bugün Ankara'dan 14.40 ve 19.30'da, Konya'dan 15.45'te yapılacak.

23-25 Temmuz'da ise Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı yapılacak YHT'ler, Ankara'dan 14.40 ve 19.30, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 07.00 ve 12.00 saatlerinde hareket edecek.

Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) seferinde ise yüksek hızlı tren, Konya'dan 15.45'te, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) ise 15.35'te hareket edecek.