Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İETT ve Metro İstanbul hangi günler ücretsiz?

İBB'nin açıklamasına göre belediye, bayram tatilinin güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul'da hangi günler toplu taşıma ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak.

Ramazan Bayramı'nda Metro İstanbul seferleri

Bayramda ayrıca İETT, gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek. Metro İstanbul'da seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan cuma günü, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Şehir Hatları bayramda ücretsiz mi?

Şehir Hatları'nda ise sefer tarifesinde yer alan "Pazar/Resmi Tatil" günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.