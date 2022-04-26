Bayramda KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı'nda yap-işlet-devret (YİD) projeleri hariç olmak üzere Karayolları'nın (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ile belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olabilecek.

Söz konusu hizmetlerden yaralanacak vatandaşların, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların, kamuoyunda "tasarruf kararnamesi" olarak bilinen kararname hükümlerinden muaf tutulmasına imkan tanıyan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 30 Nisan 0000'dan 5 Mayıs 07:00'ye kadar YİD projeleri hariç olmak üzere KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

Kararla, 2 Mayıs 00:00'dan başlayarak 4 Mayıs 00:00'a kadar Başkentray, Mamaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri, söz konusu kararname dışında tutularak bu hizmetlerin ücretsiz olabilmesine imkan tanındı.