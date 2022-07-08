Bayramda KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla söz konusu otoyol ve köprülerden yararlananlar, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli faydalanacakların tespitine ilişkin karar kapsamı dışında tutulacak.

Aynı kararla, 9 Temmuz'dan başlamak üzere belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanacaklar da söz konusu kararname dışında tutularak, belediyelere bu yönde ücretsiz hizmet verebilme imkanı tanındı.

Bu kapsamda 9 Temmuz'dan başlamak üzere Kurban Bayramı ve 15 Temmuz anma etkinlikleri süresince Başkentray, Marmaray ve İzban seferleri de ücretsiz olacak.