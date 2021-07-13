Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz'da gerçekleşirken, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basının karşısına çıktı. Toplantıdan çıkan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların en çok merak ettiği, "Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?" ile "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına da yanıt verdi.

Erdoğan, bayramda otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" dedi.

Bunun yanı sıra bazı otoyolların ise geçiş ücretlerinde indirime gidildi. Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı süresince yap-işlet-devret kapsamındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi köprüler ve otoyollar ise yine ücrete tabii olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL, Osmangazi Köprüsü'nde ise 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 147.50 TL olarak uygulanıyor.

Bayramda ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ise 13,25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.