Bayramda plan yapanlar dikkat: Yağışlı hava geliyor, Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı hava durumu

Ramazan Bayramı yaklaşırken sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler ya da kısa bir tatil planı yapan vatandaşlar bayram günlerinde havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre Türkiye'nin 19 Mart arife günü ile 20-22 Mart tarihleri arasındaki bayram günlerinde yağışlı ve serin bir hava sisteminin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve yer yer kar bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, iç kesimlerin yüksekleri ile doğu bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Arife günü çok bulutlu

Arife günü (19 Mart Perşembe) yurt genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında birçok bölgede yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Bayramın ilk günü yağış etkisini artıracak

Bayramın birinci günü (20 Mart Cuma) ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceği bildirildi. İç ve doğu bölgelerde ise bazı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İkinci ve üçüncü gün de yağışlı

Bayramın ikinci günü (21 Mart Cumartesi) Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İzmir ve Aydın çevreleri dışında birçok bölgede yağış bekleniyor.

Bayramın üçüncü günü (22 Mart Pazar) ise Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

3 büyükşehirde bayram havası

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Üç büyükşehirde de aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülebileceği belirtiliyor.

Ankara'da sıcaklıkların 3 ila 16 derece arasında değişmesi beklenirken, İstanbul'da 6 ila 13 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. İzmir'de ise sıcaklıkların 6 ila 18 derece arasında olması tahmin ediliyor.