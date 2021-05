Bayramda tam kapanmaya toplumun desteği sürüyor

Pandemiyle mücadelede tam kapanma süreci bayram boyun sonuna kadar devam edecek. Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması sonuçlarına göre, toplumun büyük bir çoğunluğu Ramazan Bayramı'nda kapanma kararını doğru bulurken bu süreçte evde misafir ağırlamayı sağlık açısından riskli olarak değerlendiriyor. Tam kapanmaya gençler de diğer yaş kategorileri ile benzer oranlarda destek veriyor.

İpsos tarafından tam kapanma öncesinde uygulamaya verilen destek oranı yüzde 75 iken tam kapanmanın sonuna yaklaştığımız bu günlerde bu destek oranı yüzde 70 ile benzer seviyelerde seyrediyor. İpsos araştırmasında Ramazan’da tam kapanma ile ilgili kararlarını, misafirliğe gitmek veya misafir ağırlamanın sağlıkları açısından riskli görülüp görülmediği, bayram ziyaretlerinin yerini alan görüntülü görüşmelere yönelik ifade ve değerlendirmelerini de inceledi.

Misafirlik riskli kategoride yer alıyor

Araştırmada salgının çeşitli faaliyetleri yaparken sağlık üzerinde ne derece risk oluşturduğunu soruuldu. Misafirliğe gitmeyi riskli bulanların oranı yüzde 71 iken misafir ağırlama konusunda bu oran yüzde 73. Bu faaliyetlerin riski olmadığını düşünen kesim ise yüzde 6-7 aralığında kaldı.

Toplumun yüzde 18'i bir daha misafirlikte rahat etmeyecek

Araştırmaya katılanların yüzde 15'i bu süreçte misafirliğe gittiğini belirtirken önümüzdeki 3 ay içerisinde misafir ağırlamaya veya misafirliğe gitmeyi planlayanların oranı yüzde 30'un üzerinde. Toplumun dörtte biri ise önümüzdeki bir yıl boyunca misafirlik etmek ya da ağırlamak istemiyor. Araştırmadan çıkan bir diğer ilginç sonuç ise toplumun yüzde 18'inin bir daha asla misafirlik konusunda eskisi kadar rahat hissetmeyeğini belirten kesim oluşturuyor.

Bayramlaşmada ilk tercih görüntülü görüşme

Bu sene salgın nedeniyle bireyler Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirecek. Salgın döneminde toplumda hâlihazırda çok yaygınlaşan görüntülü görüşme, bayramda da vatandaşların iletişim tercihinde ilk sırada geliyor. Bireylerin yüzde 44’ü yakınlarıyla görüntülü görüşme yaparak bayramlaşacaklarını ifade etti. Bu iletişim yöntemini yüzde 34 ile telefonla arayarak bayramlaşma takip ediyor.



Aile ve komşularla yüz yüze bayramlaşma ise çok daha sınırlı bir düzeyde kalacak. Bayram kahvaltısı yapma (yüzde 41) halen birçok evde bayramla ilgili planlarda üst sıralarda geliyor, ancak bayram yemeği yeme eğilimi o kadar yaygın değil (yüzde 19). Bayramda çocuğa harçlık verme, çocuğun bayramlıklarını giymesi gibi çocuğa özgü ritüelleri ise bireylerin bir bölümü bu bayramda da devam ettirecek (sırasıyla yüzde 26; yüzde 20).

Gedikli: Her on kişiden 7'si kararı destekliyor

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, her on kişiden yedisi Ramazan’da uygulanan tam kapanmayı hala desteklediğine işaret etti. Gedik şunları söyledi;

"Sağlığımızı korumak, virüsten sakınmak bayram geleneklerimize baskın çıkıyor. Bu bayramın her zamanki gibi olmayacağını kabullenmiş ve buna göre hazırlanmaya başlamış görünüyoruz. Yüz yüze bayramlaşma hane halkı ile sınırlı kalacak, diğer yakınlarımız ile ya görüntülü görüşmeler ya da telefon ile bayramlaşacağız. Her dört kişiden biri ise bayramda herhangi özel bir şey yapmayacağını belirtiyor. Her on kişiden yedisi, sadece bayram vesilesiyle değil, genel olarak da misafirliğe gitmeyi veya misafir ağırlamayı çok riskli buluyor. Ancak bu riski sınırlı bulan ve bu nedenle de hali hazırda misafirliğe devam eden ya da bir ay içinde rahat hissedip başlayacak olan yaklaşık yüzde 20 oranında bir kesim var. Biz bu beşte bir oranını salgın başından beri görüyoruz, daha önceki dönemlerde de toplumun yaklaşık beşte biri salgının abartıldığını, kendisinin hastalanmayacağını düşünüyordu."