Bayramda termometreler yükselecek! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı. Türkiye, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak bir hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Yetkililer, şu anda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Kurban Bayramı süresince mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Arife günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde, bayramın birinci günü ise Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ancak bayramın ikinci günü yurt genelinde yağışsız geçecek.

Bayramın üçüncü günü Hakkari, Van ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde, dördüncü günü ise Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yerel yağışlar görülecek.

Büyükşehirlerde durum nasıl olacak?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’da ise Arife günü ve bayram boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Uzmanlar, sıcaklıkların artması nedeniyle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, bayram boyunca açık hava etkinlikleri planlayan vatandaşların hava durumunu yakından takip etmelerini öneriyor.