Bayramda Türkiye hareket halindeydi: 3,9 milyon havalimanı yolcusu, milyonlar yollarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımına dair dikkat çekici rakamlar paylaştı. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçiş yaptı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’deki toplam araç sayısının 32 milyona yaklaştığını hatırlatarak, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden toplam 2 milyon 652 bin 752 aracın geçtiğini belirtti.

KGM sorumluluğundaki yolları 10 milyon 839 bin 511 araç kullanırken, yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyollardan da 5 milyon 450 bin 795 araç geçiş yaptı.

Köprülerde ve otoyollarda yoğunluk

4-9 Haziran tarihleri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 89 bin 537, Osmangazi Köprüsü’nden 480 bin 900, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise 468 bin 592 araç geçerek önemli bir trafik yoğunluğu yaşandı.

Otobüsler 3,3 milyon kişiyi taşıdı

Bayram süresince şehirler arası otobüs firmaları toplamda 275 bin 645 sefer düzenleyerek 3 milyon 322 bin 695 yolcuya hizmet verdi.

Kent içi raylı sistemleri 2,4 milyon kişi kullandı

5-9 Haziran tarihleri arasında Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı gibi raylı sistemler yoğun talep gördü. Marmaray hattı bir milyon 905 bin 962 kişiye hizmet verdi. Söz konusu dönemde kent içi raylı sistemleri toplamda 2 milyon 442 bin 968 kişi kullandı.

Demiryollarında da yoğunluk vardı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle 167 bin 435 kişi, anahat ve bölgesel trenlerle ise 172 bin 779 kişi taşındı. Böylece trenler ve kent içi raylı sistemler dahil toplam 2 milyon 783 bin 182 kişiye hizmet verildi.

Havalimanlarında rekor trafik

5-9 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde havalimanları toplam 3 milyon 871 bin 108 yolcu ağırladı. Bu süreçte 27 bin 655 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı bir milyon 152 bin 452 yolcuya hizmet verirken, Esenboğa Havalimanı’ndan 189 bin 470 yolcu uçtu.

Turizm havalimanlarında zirve günleri

Bayram tatili süresince İzmir Adnan Menderes Havalimanı 188 bin 354, Antalya Havalimanı 859 bin 217, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 100 bin 747, Dalaman Havalimanı ise 134 bin 926 yolcuya hizmet verdi. 7 Haziran’da Antalya Havalimanı’nda bir günde 195 bin 132 yolcuya ulaşılırken, 8 Haziran’da Bodrum Havalimanı 24 bin 880 yolcuyla 2025 yılının rekorunu kırdı.

Bakan Uraloğlu, bayram dönemi verilerinin Türkiye’nin ulaşım altyapısındaki kapasite ve hizmet kalitesinin geldiği noktayı net biçimde gösterdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde bu altyapının daha da güçleneceğini vurguladı.