Bayramı öncesi Cilvegözü'nde Suriyelilerin dönüş yoğunluğu

Suriye’de yeni yönetimle birlikte farklı bir dönem başlarken, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin bir kısmı kesin dönüş için bir kısmı da bayram ziyareti için ana vatanlarının yolunu tuttu.

Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşurken, yoğunluğun ilerleyen günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor.

Hüzünle karışık sevinç

8 yaşında savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve 18 yaşında ülkesine geri dönmeye hazırlanan Mahmut Karzu, "10 yıldır burada yaşıyoruz, şuan da ailecek ülkemize dönüyoruz. Burada büyüdüm, Türkiye benim ana yurdum ve vatanım oldu. Bizlere iyi baktılar, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkürlerini dile getiren Fehmi Alamo ise "10 yıl sonra doğduğun yere dönmek güzel, çok mutluyum. Humus’a gidiyorum. Ailemin tamamı orada. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye’yi asla unutmayacağım" dedi.