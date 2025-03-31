Bayramın 2. günü karayollarında son durum! Bu noktalara dikkat (31 Mart 2025)
Ramazan bayramının ikinci gününde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçiş ücretsiz... Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yollarda yaşanan olağandışı durumlara ilişkin bilgi verdi.
Karayolları Genel Müdürlüğün'ün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.
TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25 -27. kilometrelerinde Çaykur Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.
Denizli-Serinhisar yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Of-Çaykara yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerinde heyelan ve çökmeler dolayısıyla ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.