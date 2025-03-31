Bayramın 2. günü karayollarında son durum! Bu noktalara dikkat (31 Mart 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğün'ün yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25 -27. kilometrelerinde Çaykur Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Denizli-Serinhisar yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzim çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometrelerinde heyelan ve çökmeler dolayısıyla ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.