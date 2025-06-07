Bayramın 2’nci günü kurbanlık fiyatlarında sert düşüş

Adana’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde küçükbaş kurbanlık fiyatlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Koyun ve keçi fiyatları yüzde 40 gerileyerek 13-15 bin TL seviyelerine indi. Fiyatlardaki bu düşüş kurban almak isteyen vatandaşları sevindirirken, hayvanlarını zararına satmak zorunda kalan satıcıları ise üzdü.

Yüreğir ilçesindeki kurban pazarlarında küçükbaş hayvanların kilogram fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, büyükbaş hayvanlarda tosunun kilosu 310 TL, düvenin kilosu ise 280 TL civarında satışa sunuldu. Ancak bayramın ikinci günüyle birlikte özellikle küçükbaş hayvan fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandı.

Kurban satıcısı Mehmet İmre, Kahramanmaraş’tan getirdiği hayvanları başlangıçta 21 bin TL’den sattığını belirterek, “Fiyatı 14-15 bin TL’ye kadar düşürdük. 210 tane getirdim ama ancak 40-50 kadarını satabildim. Son fiyatım 13 bin TL’ye kadar düştü. Bugün yükleyip geri döneceğim” dedi.

Şanlıurfa’dan gelen bir başka satıcı Mahmut Çintaş ise 124 koyun getirdiğini belirterek, “Başta 23-25 bin TL diyorduk. Şimdi 15 bin TL’ye bile zor satıyoruz. 90 tane sattım, 34 kaldı. Zarardayız ama satmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Fiyatların düşmesini fırsata çeviren emekli vatandaş Fatih Karut ise bayramın ikinci günü kurbanını aldığını belirterek, “15 bin TL’ye aldık. Allah kabul etsin. Fiyatlar gerçekten düştü. Biz de bu fırsatı değerlendirdik” diye konuştu.

Uzmanlar, kurban satışlarındaki bu fiyat düşüşünün hem arz fazlası hem de alım gücünün düşmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor.