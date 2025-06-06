Bayramın acı bilançosu: Arife günü 863 trafik kazası meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı arifesinde 863 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya meydana gelen kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini 1319 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

2 milyondan fazla araç otoyolu kullandı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerinin bayram döneminde devam edeceğini belirtti:

"Kurban Bayram tatili başladı. Arefe gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.319 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı.

Arefe gününde trafik ekiplerimizce de;

Bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer %0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum.

Onlarda %99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."