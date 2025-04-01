Bayramın ikinci gününde Eminönü'nde insan seli...
Bayramın ilk gününü genellikle aileleriyle geçirmeyi tercih edenler, ikinci gün İstanbul'da yaşanan güneşli havayı fırsat bilerek soluğu deniz kenarında aldı. Dün şehirdeki en kalabalık yerlerden biri de Eminönü oldu. Kalabalık sebebiyle yürümekte bile zorlanan vatandaşların büyük kısmı, adalara gidecek vapurlara yetişmeye odaklanmıştı.
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Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler, dün tarihi yerlerle ada vapuru iskelelerinin buluşma noktası Eminönü'ne akın etti
Eminönü’nde oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansırken, trafik yoğunluğu da aynı sırada yüzde 70 olarak kaydedildi.
Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği noktada Tarihi Mısır Çarşısı ve vapur iskelelerinde adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar kalabalığa aldırış etmeden güneşli havanın tadını çıkartmaya çalıştı.