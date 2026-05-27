Bayramın ilk günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ülkenin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli yağış görülebilecek. Ayrıca Bursa’nın güneyi ile Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde de etkili sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece altında olacağı tahmin edildi.

Rüzgarın ise batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği aktarıldı.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve ani kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

Marmara’da sağanak etkili olacak

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Bursa’nın güneyi ile Bilecik çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklığının 22 derece, Çanakkale’de 23 derece, Kırklareli’nde 24 derece ve Sakarya’da 23 derece olması öngörülüyor.

Ege’de kuvvetli yağış bekleniyor

Ege Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olacağı bildirildi.

İzmir’de sıcaklığın 24 derece, Muğla’da 20 derece, Denizli’de 23 derece ve Afyonkarahisar’da 18 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu ve Karadeniz’de gök gürültülü sağanak görülecek

İç Anadolu Bölgesi’nde yağışların özellikle kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli olacağı tahmin edildi. Ankara’da 19 derece, Konya’da 20 derece, Eskişehir’de 19 derece ve Nevşehir’de 16 derece sıcaklık bekleniyor.

Batı ve Orta Karadeniz’de de sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Samsun, Amasya ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış riski

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Muş, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Malatya’da da sağanakların etkili olacağı tahmin edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Siirt çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetlenebileceği bildirildi.