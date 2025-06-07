Bayramın ilk gününde 692 kaza gerçekleşti! 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

7 kişi hayatını kaybetti

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Cuma günü 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1.128 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, bayram süresince Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için görev başında olduğunu vurguladı.

12 bin 407 araca hız ihlali nedeniyle işlem uygulandı

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, bayramın birinci gününde otoyolları 2 milyon 232 bin 715 araç kullandı.

Trafik ekipleri bu araçlardan 12 bin 407'sine hız ihlali nedeniyle işlem uyguladı. Bu sayının toplam araçların yüzde 0,56'sına denk geldiğini belirten Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bayram sevincimize hüzün karışmasın"

Yerlikaya ayrıca, hız ihlali yapan sürücülerin de kurallara uyan çoğunluğa katılacağına inandığını belirtti. Denetimlerin amacının ceza kesmek değil, kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Yerlikaya, vatandaşlara "Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" çağrısında bulundu.