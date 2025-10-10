Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi neden iptal edildi? Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi ne zaman yapılacak? Şimdi ne olacak?

Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
İstanbul'da Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li başkanı Hasan Mutlu, 16 Eylül'de tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.
Başkanvekilliği için Belediye Meclisi'nde seçime gidildi.
CHP'nin adayı İbrahim Kahraman’ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AK Parti’nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.
Askıya alındı
Başvuruyu değerlendiren İstanbul İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi.
Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.