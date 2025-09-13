Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 45’e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi’nde zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunan şüpheliler tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek operasyon düzenlenmişti. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan şüpheli sayısının 45’e yükseldiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA