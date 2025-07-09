Bayrampaşa Belediyesi'nde iki CHP'li meclis üyesinden istifa

Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı. Her iki isim de kararlarını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları ortak bir metinle duyurdu.

Açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yönelik sert eleştiriler yer aldı. Meclis üyeleri, "Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk ne yazık ki Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde gösterilen çabanın ardından yaşanan hayal kırıklığı yaşadıklarını açıklayan Teker ve Karahasanoğlu "Seçim dönemi boyunca sokak sokak, cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz" dedi.

"Görevimize bağımsız meclis üyeleri olarak devam edeceğiz"

Teker ve Karahasanoğlu, CHP'den istifa ettiklerini ancak bağımsız meclis üyeleri olarak görevlerine devam edeceklerini belirterek açıklamalarını şu ifadeyle tamamladı:

"Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve bağımsız meclis üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz."