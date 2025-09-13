Son Dakika: Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde “yolsuzluk” operasyonu gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mutlu ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatıldı. Bu kapsamda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda Hasan Mutlu ile birlikte çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

72 adreste arama yapılıyor

Operasyon çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesi’nin yanı sıra şüphelilere ait iş adresleri ve konutların da aralarında bulunduğu 72 adreste arama yapıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu iddia edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. İşlemler devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”