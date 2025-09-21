Bayrampaşa'da başkanvekili yine seçilemedi! Seçim 4'üncü tura kaldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi bugün belediye başkanvekilini seçmek için sandık başına gitti. Ancak üçüncü turda da oylar eşit çıkınca seçim 4'üncü tura kaldı.
Bayrampaşa Belediyesi'nde meclis üyeleri Hasan Mutlu'nun vekilini seçmek için saat 10.00'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından seçime geçilirken, 18 üyeye sahip CHP Grubu'nun adayı İbrahim Kahraman, 15 üyeli Cumhur İttifakı'nın adayı ise İbrahim Akın oldu.
Meclisteki kilit rolü, bağımsız kalan dört üye üstlendi.
Oylamanın ilk turunda Kahraman 18 oy, Akın 19 oya ulaştı.
İlk turda hiçbir adayın üye tam sayısının üçte ikisi olan 26 oya ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda ise oyların 18'e 18 eşit çıkmasıyla tansiyon yükseldi. Eşitliğin, bir oy pusulasının "önceden mühürlendiği" gerekçesiyle geçersiz sayılmasından kaynaklandığı anlaşıldı.
Üçüncü turda da başkanvekili seçilemeyince oylama 4'üncü tura kaldı.