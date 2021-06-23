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Bayrampaşa'da iş yerinde patlama: 4 yaralı

İstanbul Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada iş yerinde çalışan 4 kişi yaralandı. 

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Alınan bilgiye göre, Sarı Dökümcüler Sitesinde kapı kolu üretimi yapılan iki katlı işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride çalışan 4 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, iş yerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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