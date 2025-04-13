Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
İstanbul Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlk kazanın ardından yardım etmek üzere duran bir motosikletli ve bir otomobil sürücüsüne arkadan gelen başka bir araç çarptı. Olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Atışalanı istikametinde plakası öğrenilemeyen F.I. idaresindeki cip, aynı yönde seyir halindeki otomobille çarpıştı.
Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücülere yardım etmek için duran motosiklet ve otomobile, başka bir otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü F.I. ve motosiklet sürücüsü A.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ölen 2 sürücünün cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.