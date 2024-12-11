Bayülgen'in programında İlber Ortaylı ile Soli Özel'in 'söz kesme' tartışması! Yayını terk etti!

Türkiye'nin en ünlü tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, dün akşam Okan Bayülgen'in sunduğu 'Muhabbet Kralı' programına katıldı. Programda son günlerin en tartışılan konusu Suriye ele alındı.

Yayının bir bölümünde Ortaylı ile Özel'in söz kesme tartışması yaşandı. Özel, diğer konuğu kast ederek "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz" dedi. Prof. Dr. Ortaylı bu sözler üzerine sinirlendi.

Ortaylı, Özel'e hitaben "Bırakın bu konuşmayı, böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun" dedi.

İlber Ortaylı bu sözlerin ardından programı terk etti. Program kaldığı yerden devam etti.