Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor! Bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? (28.06.2025)
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar yükseldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün bazı bölgelerde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak, bazı bölgelerde ise gök gürültülü yağış bekleniyor. Peki yurt genelinde bugün hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar artış gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, kuzey kesimlerde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, rüzgarın Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenirken; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin, yarın (Pazar) gece saatlerinde; İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölgede havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık