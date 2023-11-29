BBP lideri Destici, asgari ücrette tek zamma karşı

Milyonlarca vatandaşı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Gelecek yıl için yalnızca bir kez asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, asgari ücret rakamlarının enflasyonun altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.

BBP lideri, son 6 aylık enflasyonun yüzde 45'e çıktığı varsayıldığında, bu rakamın verilmesi ve bunun üstüne de yüzde 10'un altında olmayan refah payının ödenmesi gerektiğini belirtti.

Destici, şu açıklamalarda bulundu: "Enflasyonun yüzde 60-70'lerde olduğu ülkemizde, yılda bir kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek, işçinin emeğine, alın terine haksızlıktır. Onları bir yıl ocakta belirlenen maaşa mahkum etmek doğru değildir. 2024'te tahmini öngörülen enflasyon yüzde 50 bile olsa hazirana geldiğimizde asgari ücretlinin maaşı yüzde 25 eksilmiş olacak, onun için temmuzda mutlaka yeniden tespit edilmelidir, asgari ücret tek haneye düşene kadar yani yüzde 10'un altına düşene kadar."