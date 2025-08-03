BDDK 10 sürekli işçi alacak: Online başvurular 4-8 Ağustos arasında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İstanbul’da 10 temizlik görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Kurumun açıklamasına göre, başvurular 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kura ile belirlenecek

Başvuruların tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle açık iş sayısının dört katı (40) kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Kura sonucu seçilen 40 aday sözlü mülakata çağrılacak. Mülakat sonucunda 10 asil ve 10 yedek aday belirlenecek.

Başvuru koşulları neler?

İlanda aranan şartlar şöyle sıralandı:

* En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim mezunu olmak

* İstanbul il sınırları içinde ikamet etmek

* Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

* Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterebilmek

Göreve alınacak kişiler, kurum genelinde temizlik, taşıma, kaldırma, istifleme ve çevre düzenleme gibi işleri üstlenecek.

Sözlü sınavı kazanan adayların güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanmasının ardından atamaları yapılacak.

Sonuçlar BDDK’nın internet sitesinde ilan edilecek.