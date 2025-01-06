BDDK'dan 'dolandırıcılık' uyarısı: Personel gibi arıyorlar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. BDDK, son dönemde kurumun ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık aramalarının arttığına işaret ederek gerekli yasal yollara başvurulduğunu açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.
BDDK personeli gibi arıyorlar
BDDK'dan yapılan açıklamada, telefon dolandırıcılarının kurumun yöneticileri ve personelin ismini kullanarak muhtelif taleplerde bulunduğu ifade edildi. Konuya ilişkin gerekli yasal yollara başvurulduğu belirtildi.
İhtiyatlı davranma uyarısı
Açıklamada, "Bu çerçevede, kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine
karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından
teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.