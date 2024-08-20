BDDK'dan enflasyon muhasebesine geçişe dair açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'ya bağlı şirketlerin enflasyon muhasebesine geçiş hazırlıkları kapsamında, düzeltmeden kaynaklanan farkların finansal tablolarda gösterilmesine ilişkin farklı taslaklar hazırladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu farklar, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrı bir satırda gösterilmesini teminen bankaların öz kaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı, bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı ve finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı hazırlanmıştır" ifadelerine yerildi.

Şirketler hazırlanan taslaklara https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/Liste/58 bağlantısında yer alan 'Düzenleme Taslakları' bölümünden ulaşabilecek.