BDDK'dan görev süresi taslağı! Onaylanırsa 5 yıl içinde 18 banka CEO’su koltuğunu kaybedecek

CNBC-e haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların CEO'larının görev sürelerinin en fazla 10 yıl olmasına yönelik bir taslak üzerinde çalışıyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bankacılık kaynakları, bu tür bir düzenleme talebinin bir süredir gündemde olduğunu belirtiyor.

Taslakta değişiklikler yapılabilir

Bu taslak onaylanarak yürürlüğe girerse, Türkiye'deki bankalarda görevdeki CEO'lar için bir geri sayım başlayacak. Ancak, bankalardan alınan görüşler doğrultusunda taslakta değişiklikler yapılması da olasılık dahilinde.

CEO değişiklikleri nasıl bir takvim izler?

cnbce.com'un 44 bankanın verileri üzerinden gerçekleştirdiği araştırmaya göre, halihazırda görev süresi 10 yılı doldurmuş veya aşmış 4 banka CEO'su bulunuyor. Bu da, toplam 44 bankanın yaklaşık yüzde 9'unun hemen CEO değişikliğine gitmesi gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde görev değişikliği yapılması gereken banka sayısı ise 7'ye, tüm bankalarda CEO değişim oranı ise yüzde 16'ya çıkıyor.

3 yıl içinde görev süresi sona erecek 3 CEO daha bulunuyor. Bu durumda, bankaların neredeyse dörtte birinin CEO'su ya hemen ya da önümüzdeki 3 yıl içinde görevini devretmek zorunda kalacak. 5 yıl içinde ise toplam 44 CEO'nun yüzde 41'inin yani 18'inin, CEO'luk görevini devretmesi bekleniyor.