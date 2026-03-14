BDDK’dan iki yatırım bankası için iptal kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan iki ayrı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre SLM Yatırım Bankası A.Ş. ile Asır Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izinleri iptal edildi.

SLM Yatırım Bankası’nın kuruluş izni iptal edildi

SLM Yatırım Bankası’na ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 11.03.2026 tarih ve E-20008792-101.01.01-18411 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 23.03.2023 tarih ve 10541 sayılı Kararı kuruluş izni verilen Asır Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izninin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Asır Yatırım Bankası için de iptal kararı

Asır Yatırım Bankası A.Ş. hakkında yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 18.12.2025 tarih ve E-20008792-101.01.01-175564 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 04.05.2023 tarih ve 10594 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen SLM Yatırım Bankası A.Ş.’nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (d) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."