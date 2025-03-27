BDDK'dan tasarruf finansman şirketlerine yönelik düzenleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin, "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar" kapsamına alınmasına karar verdi. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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Tasarruf finansman şirketleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla, "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar" kapsamına alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca BDDK düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin KAYİK kapsamına alınmasına karar verildi.