Bebeğini çöpe atmıştı... Cani anne hakkında karar verildi

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’ta 31 Ağustos 2025’te belediyenin temizlik çalışanı D.K., temizlik için geldiği sokaktaki çöp konteyneri kenarında göbek kordonu kesilmiş, üzerinde ateş yakılmış, sol göğüs ve sağ çene altında kesik olan bir bebek cesedi görmüştü. Cinsiyeti tam belirlenemeyen bebek cesedini gören temizlik çalışanının ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılırken, bebeğin annesi E.D. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli E.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli tutuklandı

Adliyede savcılığa ifade veren şüpheli E.D. daha sonra ‘canavarca hisle, alt soya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan, zanlı E.D.’nin emniyete ve savcılığa verdiği ifadeler ortaya çıktı. İfadesinde resmi olarak Y.A. ile bir evlilik yapıp boşandığını, boşanma aşamasında ise H.Y. ile dini nikah yaptığını belirten E.D., "H.Y. ile kendisinden gördüğüm şiddet sebebiyle bu yıl ayrıldım ve baba evime geri döndüm. Sonrasında hamile olduğumu öğrenip H.Y.’ye söyledim, tekrar bir araya geliriz diye düşünüyordum ama benimle iletişime geçmedi. Niyetim ilk çocukta olduğu gibi doğurduktan sonra çocuğu ona vermekti" dedi.

Bebeği çöpe bıraktıktan sonra markete gidip alışveriş yapmış

Doğum yaparken yanında kimse olmadığını söyleyen zanlı, "Kordonunu kazan dairesinde ben kestim, sonrasında emzirmeden ve hiçbir şey yapmadan kazan dairesine bıraktım. Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Eve gittiğimde bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesini yıkadım, temizledim. Orayı yıkarken bebeği poşete koydum, tam hatırlamamakla birlikte muhtemelen bebeğe zarar verdim. Daha sonra bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum ancak sonrasında marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Pişmanım" ifadelerini kullandı.