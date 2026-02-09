Bebek mamalarında alarm: Bir ürün daha piyasadan toplatılıyor

Nestlé’nin SMA markalı ürünlerinde yaşanan geri çağırmanın ardından, bu kez Danone’ye ait Aptamil bebek mamaları için toplatma kararı alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alındıkları yerlere iade edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bazı ebeveynler ise söz konusu mamaları kullandıktan sonra bebeklerinde sağlık sorunları yaşandığını öne sürdü.

Toksin şüphesi nedeniyle ürünler piyasadan çekiliyor

Sağlığı tehdit eden toksinlerin tespit edilmesi nedeniyle bilinen bazı bebek maması markalarının ürünleri birer birer piyasadan çekiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Nestlé’nin SMA markasına ait bazı bebek maması ve devam sütü ürünleri, cereulide toksini şüphesiyle 50’den fazla ülkede geri çağrılmıştı. Bu kez Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisi, cereulide toksininin tespit edilmesi nedeniyle acil olarak piyasadan toplatılıyor.

Ebeveynlerde endişe artıyor

Son bir ay içinde bebek mamalarına yönelik ikinci geri çağırma kararının alınması, ebeveynler arasında ciddi tedirginliğe yol açtı. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), bebek sağlığını doğrudan ilgilendiren bu süreçte yetkililerden daha şeffaf ve ayrıntılı bilgi paylaşımı yapılmasını istedi.

TBF’den bakanlığa bilgi talebi

Gıda zehirlenmesine yol açabilen toksin şüphesiyle gönüllü geri çağırma sürecinin başlatılmasının ardından TBF, Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak resmi bilgi talebinde bulundu. TBF Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser, geri çağrılan ürünlerin miktarı, imha edilen ürün sayısı ve etkilenen bebeklerin sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Bakanlıktan resmi açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur."

Parti numaraları paylaşıldı

Geri çağırma kapsamına giren ürünlere ait parti numaralarının, ilgili markaların resmi internet sitelerinde yayımlandığı bildirildi.