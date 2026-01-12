Bebek Otel'de kaçak bölümler yıkılıyor

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımına başlandı.

Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelmişti

Bebek Otel, kısa süre önce yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla da gündeme gelmişti. Otelde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımına ilişkin aparatlar ele geçirilmiş, soruşturma kapsamında otel sahibi ile işletme müdürü tutuklanmıştı. Otel sahibinin, özel müşterilere yönelik faaliyetlerin sürdüğünü kabul ettiği öğrenilmişti.