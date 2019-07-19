Bedelli askerler yemin etti

19 Temmuz 2019

General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 593 bedelli asker için yemin töreni yapıldı.

Maltepe'deki General Kenan Evren Kışlasında düzenlenen yemin töreni, 1. Ordu Komutanlığı Bando Takımının gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Törende birliğe ilk teslim olan er Emrah Taş, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler, evlatlarının yemin törenini izledi.

24. dönem bedelli erlerin eğitiminde ve idari faaliyetlerinde başarı gösteren eğiticiler, eğitim faaliyeti içerisinde ilk katılan ve başarı gösteren erler ile ant içen erlerin aile fertlerinden daha önce aynı kışlada askerlik görevini ifa edenlere belge ve ödüllerini, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, takdim etti.

Tuğgeneral Akay, yaptığı konuşmada, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere yurdun dört bir yanından birliğe katılan gençlerin ant içme törenini gururla ifa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen, şanlı al bayrağımız ve ülkemiz için canlarını feda eden, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ile bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları da şahitlik etmiştir.

Kahraman Mehmetçikler asla unutmayınız ki dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü, Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve bağrından çıktığı yüce Türk milletinin güven ve sevgisinden almaktadır."

Akay, yemin törenine katılan askerlere de seslenerek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Şimdi bu kutsal görev sırası sizde. Silahlı kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olarak hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailenize, silahlı kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yiğit Mehmetçikler yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Tören, askerlerin marşlar eşliğinde yaptığı resmi geçidin ardından sona erdi. Askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA