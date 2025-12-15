Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Yıl sonu yaklaşıyor ve 1 Ocak'tan sonra bedelli askerlik ücretlerine zam gelecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar aramalarını yılın son günlerinde sıklaştırmış durumda... On binler her gün "Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman", "Bedelli askerlik ücreti ne kadar" sorularına cevap arıyor.
Bedelli askerlik son başvuru ne zaman?
Bedelli askerlik yapma planı içinde olan vatandaşlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.
Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL.
Başvuru şartları
Askerlik çağına girmiş olmak ve fiilî askerliğe başlamamış olmak
Yoklaması olmayanlar için sağlık muayenesini tamamlayıp askerliğe elverişlidir kararı almak
Daha önce bedelli hakkı kazanıp bundan vazgeçmemiş olmak
Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların başvurudan sonra iki ay içinde ödeme yapması
Yararlanma şartları
Yoklama kaçağı veya bakaya olmayanların bedeli iki ay içinde peşin ödemesi
Yoklama kaçağı veya bakaya olanların ana bedel ve ek bedeli iki ay içinde peşin ödemesi
Kura veya sınıflandırma sonucu bedelliye seçilmek
Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak
Başvuru yolları
Kaydı olmayanlar e-Devlet veya askerlik şubelerinden başvurabilir
Yoklama kaçağı veya bakaya olanlar sadece askerlik şubelerinden başvurabilir
Başvurular yıl sonu mesai bitimine kadar yapılır
Celp ve sevk
Celp dönemi tercihleri e-Devlet veya askerlik şubelerinden yapılır
Kontenjan aşılırsa kura çekilir, aşılmazsa tüm başvurular kabul edilir
Kura ve sınıflandırma işlemleri ocak ayında yapılır
Ertelenebilen mazeretler
Tutukluluk veya hükümlülük
Sağlık raporuyla belgelenmiş hastalık
Eş veya yakınların hayati tehlikesi
Yakın ölümü, evlilik veya çocuk doğumu gibi sınırlı hâller