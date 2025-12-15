Bedelli askerlik imkanı tüm vatandaşlara sağlanırken 2026'ye girmeye ramak kala başvurular bir hayli arttı. Ücreti denkleştirenler artık başvuruların detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Arama motorları ve sosyal medya üzerinden sıkça "Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman", "Bedelli askerlik ücreti ne kadar" sorularına cevap aranıyor.

Bedelli askerlik son başvuru ne zaman?

Bedelli askerlik yapma planı içinde olan vatandaşlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL.

Başvuru şartları

Askerlik çağına girmiş olmak ve fiilî askerliğe başlamamış olmak

Yoklaması olmayanlar için sağlık muayenesini tamamlayıp askerliğe elverişlidir kararı almak

Daha önce bedelli hakkı kazanıp bundan vazgeçmemiş olmak

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların başvurudan sonra iki ay içinde ödeme yapması

Yararlanma şartları

Yoklama kaçağı veya bakaya olmayanların bedeli iki ay içinde peşin ödemesi

Yoklama kaçağı veya bakaya olanların ana bedel ve ek bedeli iki ay içinde peşin ödemesi

Kura veya sınıflandırma sonucu bedelliye seçilmek

Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak

Başvuru yolları

Kaydı olmayanlar e-Devlet veya askerlik şubelerinden başvurabilir

Yoklama kaçağı veya bakaya olanlar sadece askerlik şubelerinden başvurabilir

Başvurular yıl sonu mesai bitimine kadar yapılır

Celp ve sevk

Celp dönemi tercihleri e-Devlet veya askerlik şubelerinden yapılır

Kontenjan aşılırsa kura çekilir, aşılmazsa tüm başvurular kabul edilir

Kura ve sınıflandırma işlemleri ocak ayında yapılır

Ertelenebilen mazeretler

Tutukluluk veya hükümlülük

Sağlık raporuyla belgelenmiş hastalık

Eş veya yakınların hayati tehlikesi

Yakın ölümü, evlilik veya çocuk doğumu gibi sınırlı hâller