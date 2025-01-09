BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ 2025: Bedelli askerlik ücreti nasıl belirleniyor? Başvuru şartları neler?

Bedelli askerlik ücretinin belli olmasıyla bedelli askerlik konusu bir kez daha gündem oldu. Bedelli askerlikle alakalı birçok şey merak ediliyor. Kimlerin bedelli askerlik başvurusu yapabileceği, bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiği, başvuru tarihleri araştırılıyor.

Zorunlu askerlik hizmeti yerine daha kısa süreli askerlik hizmeti yapmak isteyenler bedelli askerliğe müracaat ediyor.

Bedelli askerlik süresi 32 gün. Ancak, yol izinleri düşüldüğünde toplamda 28 günlük bir süreyi kapsıyor.

Bedelli askerlik ücreti nasıl belirleniyor?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zamların ardından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez güncelleniyor.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, bedel tutarı, 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanıyor.

Bedelli askerlik hizmetine başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti için bazı başvuru şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Bedelli askerlik başvuru şartları ise şöyle:

- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak

-Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak.

Hangi tarihten itibaren başvuru yapılabilir?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor.

Ancak, Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince içinde bulunulan yılın son mesai günü mesai bitimine kadar, başvurunun yapılması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Bedelli askerlik tutarı ne kadar?

MSB tarafından 2025 yılının ilk altı ayı için geçerli olacak bedelli askerlik tutarı 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Bedelli askerlik ücretine taksit yapılıyor mu?

Bir diğer merak edilen konusu ise bedelli askerlik ücretinin taksitle ödenip ödenemeyeceği oldu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakanlık, bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarların peşin olarak ödeneceğini, taksit yapılmayacağını duyurdu.

Bedelli askerlik ücreti nereye yatıralacak?

Bedelli askerlik hizmeti yapmaya karar veren yükümlüler, ödemelerini peşin olarak anlaşmalı bankalar, defterdarlık ve malmüdürlükleri üzerinden T.C. kimlik numarasını beyan ederek yapabiliyor.

Anlaşmalı bankaların listesi ise şöyle:

- Vakıfbank

- Ziraat Bankası

- Halkbank

- Vakıf Katılım Bankası

- Ziraat Katılım Bankası

- Emlak Katılım Bankası

Celp tarihleri ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik hizmeti yapacaklar, celp ve sevk zamanlarının tarihini de araştırıyor.

Yükümlüler, celp ve sevk zamanları ile temel eğitim birliklerinin belirlendiği sınıflandırma sonuçlarını, e-Devlet sistemi üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına başvurarak öğrenebiliyor.

Celp tarihi değiştirilebilir mi?

Bedelli askerlik celp dönemi açıklandıktan sonra yükümlüler, bu tarihi değiştirip değiştiremeyeceklerini de merak ediyor.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitime tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerini e-Devlet kapısı “Askerliğim” bütünleşik uygulaması üzerinden “Celp ve Sevk Dönemi / Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Dönemi Değişikliği” menüsü altından değiştirebiliyor.

Yükümlüler, celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerini sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla üç defa yapabiliyor.

Celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin e-Devlet üzerinden yapılamaması halinde yükümlüler müracaatlarını en yakın askerlik şubesine yapabiliyor.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur?

Bedelli askerlik hizmeti verecek olan yükümlüler, e-Devlet sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ekranından bilgilerine ulaşabilecek.

Bedelli askerlikte izin kullanılabiliyor mu?

Bedelli askerlik yaparken izin kullanılıp kullanılamayacağı ise bir diğer merak konusu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yapanlara her ay için bir gün izin veriliyor.

Ayrıca, Askeralma Yönetmeliğinin 61’inci maddesi gereğince idari izin de verilebiliyor.

Cep telefonu kullanımına izin var mı?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında vatani görevini yerine getirecek olan yükümlüler, Askercell ve Askerfone gibi kısıtlandırılmış GSM hattına sahip cep telefonu (akıllı cep telefonları hariç) kullanabiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bunun için silahaltına alınmadan önce ilgili GSM bayilerine müracaat ederek sivil hayatta kullanılan GSM hatlarını ücretsiz şekilde kısıtlı hatta dönüştürülmesi gerekiyor.