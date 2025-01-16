Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için tarih belli oldu
Her yıl yüzbinlerce kişinin yaptığı bedelli askerlik için 2025 yılı sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sınıflandırma sonuçlarını internet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilecek.
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Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ankara'da bakanlıktaki basın toplantısında bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tuğamiral Aktürk, 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Ocak'te duyurulacağını bildirdi.
Buna göre yükümlüler sonuçlarını e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.