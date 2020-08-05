Bedelli askerlik ücreti arttı

05 Ağustos 2020

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanacak olanların merakla beklediği bedelli askerlik ücreti belirlendi. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre, aylık katsayı değişikliğinin ardından bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira oldu.

Bedelli askerlik ücretinde yaşanan artışta katsayıdaki yükseliş etkili oldu. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

Dövizle askerlik yapacakların da ödeyeceği tutar belli oldu. Yeni rakama göre dövizli askerlik yapacak olanlar 5 bin 563 euro ödeyecek.

Bedelli askerlik uygulaması 2018'de uygulanmasının ardından 2020 yılında yeni askerlik kanunu ile kalıcı hale geldi. Artıştan önce bu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin 35 bin 54 lira ödemeleri gerekiyordu.