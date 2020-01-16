Bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 Ocak 2020

Geçen yıl yürürlüğe giren kalıcı bedelli askerlik sisteminde 31 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 2020 yılı için hesap 35 bin 54 TL’ye çıktı.

Celp dönemlerinde bedelli askerlikten yararlanacak yükümlü sayısı Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek.

Cumhurbaşkanı askerlik süresini bir katına kadar attırmaya veya yarısına kadar azaltmaya karar verebilecek. Ancak bu süre 6 aydan az olamayacak.