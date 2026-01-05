Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2026 bedelli askerlik fiyatı...

Türkiye İstatistik Kurumu saat 10.00'da enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında yüzde 0,89 TÜFE ve 0,75 ÜFE açıklandı. Bu oranların ardından bedelli askerliğe de zam gerçekleşti. Şimdi yüz binler "Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu" sorusunu yöneltiyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Memur ve emeklinin maaş zammına öre şekillenen bedelli askerlik ücretine 18,60 oranında zam geldi. Yeni bedelli askerlik ücreti de 333 bin 88 TL oldu.

Resmi rakamları Milli Savunma Bakanlığı açıklayacak.