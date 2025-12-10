Bedelli askerlik ücretleri ne kadar, başvurunun son günü ne zaman? Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurularını bekleyen on binlerce genç, bedelli askerlik programı hakkındaki detayları yakından takip ediyor. Bu haktan yararlanmak isteyenler, sürenin daralmasıyla birlikte son başvuru takvimini sorguluyor. Öte yandan, önceki dönemlerde başvurusunu tamamlamış olan yükümlüler ise birlik yerlerinin belirleneceği tarihi öğrenmek için araştırmalarını artırdı.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada bedelli askerlik yerlerinin 2026 ocak ayında ilan edileceğini duyurmuştu. Sonuçlar yine e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Bedelli askerlik son başvuru ne zaman?

Bedelli askerlik yapma planı içinde olan vatandaşlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

Yükümlülerin yılın son iş günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik başvurusu ve ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten önce başvuru yapacakların yoklamalarını yaptırarak “Askerliğe Elverişlidir” raporu almaları önemli.

Ayrıca fiilen askerlik hizmetine başlamış olanlar ile müracaat tarihinde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda bulunanlar; başvurup sonra vazgeçenler ya da başvurudan sonraki iki ay içinde ödeme yapmayanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL.