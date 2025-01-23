Bedelli askerlik yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılında bedelli askerlik başvurusunda bulunanların merakla beklediği yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda askerlik sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açıldığını ifade etti.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarından müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir.



Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil… pic.twitter.com/lnfeHLTH8v — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2025

Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri e-Devlet bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.

Sisteme giriş yaparak "Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Sonuçları" sekmesine tıklamanız yeterli olacak. Ayrıca, askerlik yerleri askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından da sorgulanabilecek.

Bedelli Askerlik 2025 yılı sevk tarihleri

2025 yılında bedelli askerlik kapsamında belirlenen sevk tarihleri şu şekilde açıklandı:

• 02 Şubat 2025

• 01 Mart 2025

• 03 Nisan 2025

• 08 Mayıs 2025

• 12 Haziran 2025

• 10 Temmuz 2025

• 07 Ağustos 2025

• 04 Eylül 2025

• 07 Ekim 2025

• 06 Kasım 2025

• 04 Aralık 2025