Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığının yapacağı sonuç duyurusu için sabırsızlık iyice artmış durumda... MSB daha önce tarihleri adaylarla paylaşmıştı. Bu bilgiye sahip olmayanlar "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB'den yapılan duyuruda bedelli askerlik yerleirnin 29 Ocak Perşembe günü ilan edileceği vurgulandı. Sonuç saati bilgilendirmesi ise yapılmadı. Duyuru genellikle saat 10.00'da yapılıyor.

Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 05 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu için sevk tarihi 05 Mart 2026 olarak belirlenirken, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026’da birliklerine katılacak.