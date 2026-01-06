Bedelli askerlik yerleri için MSB bu tarihi duyurdu

Geçen yıl yüz binler bedelli askerlik başvurusu yaptı. Ocak ayında bu kişilerin askerlik yerleri belli olacak. Yeni yılın ilk ayının ilk haftası geride kalmak üzere ve "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu günler ilerledikçe artıyor. İşte MSB'nin duyurduğu o tarih...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 19 Kasım'da yaptığı duyuru ile bedelli askerlik yerlerinin 29 Ocak 2026 Perşembe günü açıklanacağını belirtti.

Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 05 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu için sevk tarihi 05 Mart 2026 olarak belirlenirken, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026’da birliklerine katılacak.