Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanıyor? Askerlik sınıflandırma sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen adayların gözü askerlik sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce kişi, hangi birlikte görev yapacağını öğrenmek istiyor. Milli Savunma Bakanlığı daha önce takvimi açıklamış olsa da bu bilgiye ulaşamayanlar araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle “Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 19 Kasım'da yaptığı duyuru ile bedelli askerlik yerlerinin 29 Ocak 2026 Perşembe günü açıklanacağını belirtti.

Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 05 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu için sevk tarihi 05 Mart 2026 olarak belirlenirken, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026’da birliklerine katılacak.